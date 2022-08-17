رسميا: إعتماد مضمون الحالة المدنية الممضي إلكترونيا في الإجراءات الإدارية

أصبح بداية من الثلاثاء 16 أوت 2022، إعتماد مضمون الحالة المدنية الممضي إلكترونيا رسميا في الإجراءات الإدارية، وذلك إثر صدور قرار وزير الداخلية ووزيرة العدل ووزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 16 أوت 2022 بالرائد الرسمي للبلاد التونسية والمتعلق بضبط أنموذج وثيقة مضمون الولادة المستخرج على الخط والممضى إلكترونيا وفقا للتشريع وللتراتيب الجاري بها العمل في حماية الوثائق بإستعمال الأختام المرئية الموثوقة.

وعلى ذلك، يمكن للمواطنين من خلال إستعمال الهوية الرقمية www.mobile-id.tn ، الولوج للبوابة الخدمات الإلكترونية www.e-bawaba.tn ، للحصول على مضمون الحالة المدنية الممضى إلكترونيا بصفة مجانية حاليا.

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