رسميا: إقرار إجبارية حمل الكمامات في هذه الفضاءات

أقرت جلسة عمل وزارية انعقدت اليوم الثلاثاء، باشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وبحضور وزير الصحة بالنيابة حبيب كشو وعدد من الإطارات الطبية إجراءات وقائية جديدة بخصوص تطور الوضع الصحي.

حيث تمّ إقرار إجبارية حمل الكمامات في الفضاءات التالية:

- المطارات .

-محطة الارتال بتونس العاصمة .

-ميناء حلق الوادي .

- المستشفيات والمصحات الخاصة .

- الفضاءات التجارية الكبرى .

كما تم اتخاذ قرار بمنع استعمال الشيشة في الفضاءات المغلقة، فضلا عن تكثيف حملات المراقبة في الفضاءات الترفيهية المغلقة.

▪️و لا تشمل الاجراءات الجديدة الرحلات السياحية غير المنتظمة باعتبارها تخضع للبرتكول الصحي المعلن سابقا.

كلمات البحث :إجبارية;الكمامات;فضاءات