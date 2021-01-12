رسميا: إقرار الحجر الصحي الشامل لـ4 أيام

أعلن وزير الصحة فوزي المهدي في ندوة صحفية من قصر الحكومة بالقصبة مساء اليوم الثلاثاء، عن حجر صحي شامل ابتداءً من يوم الخميس 14 جانفي إلى غاية يوم الأحد 17 جانفي 2021.

وأشار الوزير إلى أن الحجر الصحي يهدف لكسر حلقة العدوى وتقليص الانتشار السريع للفيروس.

وأكد الوزير أن الوضع الوبائي خطير جدا، حيث ينتشر الفيروس بسرعة يمكن أن تفوق قدرات التكفل بالمرضى .

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