رسميا: إقرار العودة المدرسية يوم 15 سبتمبر 2020

انعقد اليوم الثلاثاء 18 أوت 2020، بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق تحت إشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خصص للعودة المدرسية 2020-2021.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تأمين عودة مدرسية عادية في ظل هذا الظرف الصحي الذي يتميز بعودة انتشار فيروس الـ »كورونا » وهو ما يقتضي اتخاذ أقصى درجات الحذر واليقظة والالتزام بالشروط الصحية اللازمة.

كما ذكّر رئيس الحكومة بأن تونس كانت من بين الدول القلائل التي نجحت في تأمين سير الامتحانات الوطنية والتي كللت بالنجاح بالنظر للإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة التربية خلال ذروة انتشار جائحة الكورونا.

وخلص المجلس إلى:

- إقرار العودة المدرسية يوم 15 سبتمبر 2020.

- اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والتسريع في اعداد البروتوكولات الصحية الخاصة بالعودة المدرسية والجامعية لتأمين العودة في أحسن الظروف.

- تحسين خدمة التسجيل عن بعد واعتماد خطة اتصالية ناجعة لتبسيط إجراءات الاستخلاص عن بعد.

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