رسميا: إلغاء حظر الجولان مع تطبيق هذه الاجراءات

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد الاطلاع على رأي وزارة الصحة وقاعة عمليات إدارة جائحة كوفيد-19، إلغاء منع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية، وذلك بداية من يوم السبت 25 سبتمبر 2021 على الساعة منتصف الليل، مع ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات التالية:

• السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بالحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وعلى المعنيين الاستظهار بما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح

• تحديد طاقة الاستيعاب بـ 50 % بالنسبة للفضاءات المغلقة والفضاءات المفتوحة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي مترا واحدا (1 متر) على الأقل

• تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها

• اجبارية ارتداء الكمامة بالفضاءات العامة ووسائل النقل بالنسبة لكلّ الأشخاص الذين تجاوزوا سن السادسة

• اجبارية التلقيح للوافدين على البلاد التونسية للمشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات

• تكثيف السلطات الصحية المدنية والعسكرية لحملات التلقيح والتقصي والتسريع فيها،

• تشديد المراقبة والمتابعة من قبل السلطات المعنية المركزية والجهوية بكافة القطاعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية.

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