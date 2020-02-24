رسميا: إمضاء الوثيقة التعاقدية لحكومة الفخفاخ

تمّ منذ قليل، إمضاء النسخة الأخيرة للوثيقة التعاقدية التي تتضمن برنامج عمل الحكومة لـ 5 سنوات.

وتتضمن وثيقة التعاقد أولويات عاجلة للحكومة خلال الفترة المقبلة على غرار مكافحة الفساد وخاصة الفساد السياسي وإصلاح المنظومة التربوية والصحية .

وحضر الجلسة رؤساء أحزاب وكتل الائتلاف الحكومي وهم نور الدين البحيري عن حركة النهضة وحسونة الناصفي عن كتلة الإصلاح الوطني وزهير المغزاوي عن حركة الشعب ومحمد عبو عن التيار الديمقراطي ويوسف الشاهد عن حركة تحيا تونس.

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