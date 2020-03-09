رسميا: إيقاف الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا وتقديم العطلة إلى الخميس

أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تصريح له عقب اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم الاثنين، أن المجلس قرر بعد التداول مع الوزارات المعنية الإجراءات التالية :

أولا: على مستوى النقل البحري : تقرر إيقاف كل الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا، وتم اختصار الرحلات بين تونس فرنسا إلى رحلة واحدة في الأسبوع من تونس الى مرسيليا بدل رحلتين.

ثانيا: على مستوى النقل الجوي:

تم الاتفاق على ألا تستقبل تونس خطوط طيران من ايطاليا إلا روما وتقرر التخفيض من عدد الرحلات من 14 إلى 3 رحلات فقط.

وأوضح وزير الصحة أن هذه الإجراءات سارية المفعول إلى غاية يوم 4 أفريل 2020 ويمكن تعديل هذا التاريخ بحسب تتبع حالة الوضع .

وبالنسبة إلى الدراسة، أكد عبد اللطيف المكي أن الوضع لا يستدعي إيقاف الدروس ولكن نظرا لانشغال الرأي العام وحرصا على سلامة التلاميذ تقرر تقديم العطلة لتبدأ يوم الخميس 12 مارس وذلك في كل مستويات التعليم.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم عقد نقطة إعلامية يوميا إثر خروج نتائج التحاليل المخبرية.

وأكد المكي على ضرورة التزام المواطنين بالحجر الصحي الذاتي حفاظا على صحة الفرد والمجتمع، لافتا إلى أن المخل بقرار الحجر يوقع صاحبه تحت طائلة القانون، ودعا السلطات الصحية والأمنية والادارية إلى التذكير بضرورة احترام هذا القرار.

وبين الوزير بأنه سيتم عقد اجتماع وزاري أسبوعيا وكلما اقتضى الأمر لتحيين الإجراءات بناء على ما تقدمه الوزارات من معطيات.

وذكر بأن هذه القرارات تنضاف إلى قرارات أخرى تم اتخاذها سابقا وتتعلق بإلغاء التظاهرات الرياضية والثقافية والتربوية التي تجمع مشاركين من بلدان ظهر فيها فيروس كورونا، وأن تشديد الإجراءات يأتي تطبيقا لسياسة الدولة في حماية المجتمع.

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