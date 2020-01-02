رسميا: عودة الطلبة عبر فوجين توقيا من كورونا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها صباح اليوم السبت 2 جانفي 2021، انه تقرر، بالتنسيق مع رؤساء الجامعات، اعتماد عودة الطلبة عبر فوجين نظرا للوضع الصحي الاستثنائي وحرصا على مزيد الاحتياط والتوقي من خطر جائحة كوفيد 19.

وسيكون ذلك كما يلي:

- يوم الإثنين 4 جانفي 2021 بالنسبة للطلبة المعنيين بمواصلة الدروس لإتمام برنامج التكوين في إطار السداسي الأول، طبقا لما تمٌ برمجته على مستوى كل مؤسسة جامعية.

- يوم الخميس 7 جانفي 2021 بالنسبة للطلبة المعنيين بالدخول مباشرة بعد العطلة الجامعية لاجتياز امتحانات السُداسي الأول. مع تعديل روزنامة الامتحانات على ضوء هذا التأجيل.

هذا وأكدت الوزارة أنها تظل في حالة متابعة دقيقة للوضع الصحٌي من أجل إنجاح سير الدروس والامتحانات وضمان سلامة كافة الأسرة الجامعية.

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