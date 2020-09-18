رسميا: التاس تُعلن نهائيا الترجي التونسي بطل أفريقيا 2019

أصدرت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الجمعة، قرارا نهائيا يقضي نهائيا بتتويج فريق الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال أفريقيا لعام 2019.

وقد قررت محكمة التحكيم الرياضية وفق بيان رسمي، رفض استئناف الوداد وأيدت الأحكام التي اتخذتها لجنة استئناف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتبعا لذلك تم تأكيد الترجي بطلا للمسابقة.

وثبت لدى قضاة محكمة التحكيم الرياضية أن قرار لاعبي الوداد بعدم استئناف المباراة بعد التوقف الذي وقع في الدقيقة 59 من عمر مباراة العودة، يمثل انسحابا بمقتضى الفصل 48 من المجلة التأديبية للكاف.

كما أكد القضاة صحة قرار لجنة الاستئناف التي ثبتت قرار لجنة الانضباط القاضي بخسارة الوداد للمباراة النهائية واعتبار الترجي فائزا.

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