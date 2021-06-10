رسميا: التحاليل السريعة لتقصي كورونا متوفرة في الصيدليات

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها السوم الخميس، قرارها الترخيص للصيادلة والأطباء البيولوجيين والصيادلة في القطاع الخاص وأطباء الشغل وأطباء الممارسة الحرة للقيام بالتحاليل السريعة لتقصي ڤيروس كورونا المستجد وذلك بدأ من تاريخ صدور هذا البلاغ.

ووجهت وحدة المخابر إلى مهنيي الصحة المعنيين التوصيات التقنية الواجب احترامها للقيام بالتحاليل.

كما حددت الوزارة الثمن الاقصى للتحليل للمواطن في منشورها الصادر بتاريخ 31 ماي 2021 بـ 20 دينارا للتحليل الواحد على أن يمكّن الشخص الذي خضع للتحليل من تقرير مكتوب يتضمن نتيجة الاختبار بما في ذلك رمز يثبت صحة النتيجة وموثوقيتها.

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