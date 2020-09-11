رسميا: التقليص في مدة العطل المدرسية.. وفيما يلي الرزنامة الجديدة

أعلن وزير التربية فتحي السلاوتي في نقطة إعلامية بالوزارة عقدها صباح اليوم الجمعة، عن قرار تقليص عدد أيام العطل المدرسية .

وستُصبح الرزنامة كما يلي:

أمّا بالنسبة للعطل المدرسية فقد تم تقليص عدد الأيام بها لتصبح كالتالي:

-عطلة نصف الثلاثي الأول أيام 2 و3 و4 نوفمبر 2020.

-عطلة الشتاء تنطلق يوم 24 ديسمبر 2020 وتنتهي يوم 03 جانفي 2021.

-عطلة نصف الثلاثي الثاني أيام 4 و5 و6 فيفري 2021.

-عطلة الربيع تنطلق يوم 14 مارس وتنتهي يوم 24 مارس 2021.

وأكد الوزير بأن العودة المدرسية تكون رسميا للتلاميذ يوم 15 سبتمبر وللمربين يوم 14 من الشهر نفسه وتنتهي السنة الدراسية يوم 30 جوان 2021.

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