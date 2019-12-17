رسميا: التيار يُقرر العودة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة

قرر المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي خلال اجتماعه مساء أمس الاثنين، إعطاء فرصة ثانية وأخيرة لمفاوضات تشكيل الحكومة القادمة برئاسة الحبيب الجملي.

وبين عضو المكتب السياسي للحزب « العربي الجلاصي » في تصريح لآخر خبر أونلاين اليوم الثلاثاء، بأن قرار العودة إلى المفاوضات جاءت بعد تلقي الحزب عرضا يتضمن بوادر جدية من حركة النهضة، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للحزب سيحسم نهائيا قرار مشاركته في الحكومة من عدمها خلال الأسبوع الجاري.

وأشار المتحدث إلى أنه تم اقتراح وزارة الإصلاح الإداري والعدل على التيار مع نقل جهاز مهم من وزارة الداخلية وهو جهاز الشرطة العدلية إلى وزارة العدل، ليُصبح بذلك لهذه الوزارة جهازها التنفيذي الخاص لمقاومة الفساد.

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