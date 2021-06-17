رسميا: السماح للجماهير بحضور التظاهرات والمقابلات الرياضية

أصدرت وزارة الشباب و الرياضة و الادماج المهني اليوم الخميس، بلاغا أكدت من خلاله أنه و بعد الجلسة المنعقدة بقصر الحكومة بالقصبة يوم الثلاثاء الفارط و بصفة استثنائية تم السماح للجماهير الرياضية بحضور مختلف المسابقات و التظاهرات في مختلف الفضاءات الرياضية و ذلك بعدد لا يتجاوز 10 بالمائة من طاقة استيعاب الملعب أو الفضاء الرياضي شريطة الالتزام باجراءات الوقاية و السلامة و التباعد الجسدي و البروتوكول الصحي .

ويتم ذلك بداية من يوم 19 جوان 2021، وإلى غاية 27 جوان الجاري.

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