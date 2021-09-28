رسميا: الموافقة على انطلاق التطعيم بالجرعة الثالثة في تونس

أعلنت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا جليلة بن خليل في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء، أن اللجنة وافقت في اجتماعها الدوري اليوم على الشروع في تطعيم الفئة العمرية 75 سنة فما فوق بالجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لكوفيد 19.

ولفتت بن خليل الى أن التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا سينطلق قريبا لفائدة كبار السن البالغين 75 سنة فأكثر لتعميمه لاحقا على الفئة العمرية من 50 سنة فأكثر.

وأضافت بن خليل أن عمليات التطعيم بالجرعة الثالثة ستشمل أيضا الاشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مرتبطة بنقص المناعة، ثم ستتوسع لتشمل بقية أصحاب الامراض المزمنة، الى جانب مهنيي الصحة، الذين مرت فترة زمنية على تلقيهم التطعيم منذ انطلاق الحملة في شهر مارس 2021.

وذكرت بن خليل بأن اجتماع اللجنة العلمية لمجابهة كورونا خصص في جزء منه لتدارس مسألة تعديل نوع اللقاح للاشخاص المسافرين، لافتة الى اضافة خانة « المسافرون » بمنظومة « ايفاكس » التي تمكن الشخص الذي يرغب في السفر من التسجيل لاختيار نوع التلقيح المعتمد في البلد الذي يعتزم السفر اليه.

وأشارت الى أنه يمكن للراغبين في السفر التسجيل حاليا في خانة « المسافرون » لتتولى لاحقا لجنة من المختصين دراسة مطالبهم وتحديد نوع اللقاح المطلوب في البلد الذي سيسافرون اليه، واعلامهم بموعد تلقي هذا اللقاح.

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