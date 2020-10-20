رسميا: امضاء اتفاقية تسوية عملة الحضائر

انتظم مساء اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، بمقر وزارة الوظيفة العمومية، موكب إمضاء اتفاقية تسوية عملة الحضائر بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي وبحضور وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل يتقدمهم الأمين العام نور الدين الطبوبي ووفد ضمّ عددا من اعضاء الحكومة.

واعتبر رئيس الحكومة في مستهل الموكب أن امضاء اتفاق تسوية ملف عمال الحضائر هو تتويج لمسار حواري مهم في التعاطي مع أهم الملفات المطروحة في قطاع الوظيفة العمومية، مضيفا أن التشاور والتعاون كان السمة الرئيسية للعلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل طيلة هذا المسار.

واكد هشام مشيشي انه تم التوصل إلى هذا الاتفاق المجزي لشريحة كبيرة من العاملين في الحضائر بعد سنوات من العمل في ظروف هشة وهو ما يستجيب لتعهدات الحكومة بالقطع مع أشكال العمل الهش.

من جهته، ثمّن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مجهودات الحكومة في التوصل لتسوية هذا الملف الشائك، معتبرا أنها خطوة للأمام في طريق الشراكة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة تكرس الاستقرار الاجتماعي وتقطع مع أشكال العمل الهش.

وستمكّن هذه الاتفاقية من تسوية وضعية قرابة 31 ألف عون حضائر من عملة الحضائر الجهوية وعمال الحضائر الفلاحي وتحتوي على ثلاثة عناوين كبرى، يشمل العنوان الاول العمال الذين سنهم 55 سنة في حين يهم العنوان الثاني العمال الذين ما فوق 55 سنة اما العنوان الثالث فيخص العمال الذين يفوق سنهم 45 سنة.

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