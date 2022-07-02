رسميا: انطلاق المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي

أعلنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن خلال إشرافها على ندوة الولاة اليوم السبت، أن صندوق النقد الدولي سيحلّ بتونس يوم الاثنين القادم للشروع في مفاوضات رسمية بهدف إبرام اتفاق حول برنامج جديد، معتبرة أن هذا في حد ذاته مؤشر هام.

وأكدت بودن أن هذا المؤشر يترجم الجدية التي أولتها الحكومة للملف الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في أسرع الآجال.

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