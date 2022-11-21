رسميا: تأجيل الامتحانات إلى ما بعد العطلة بالمدارس العمومية والخاصة

أعلنت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادية العياري في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الاثنين، عن تأجيل الامتحانات إلى ما بعد العطلة، مؤكدة أن القرار يشمل المدارس الخاصة والعمومية على حد سواء لتوفير زمن أكثر للتعلم لتقييم التلميذ .

وأبرزت المتحدثة بأن امتحانات الثلاثي الأول في التعلمات الأساسية ستنطلق يوم 9 جانفي إلى غاية يوم 14 جانفي 2022 مع السير العادي للدروس.

كما أشارت المتحدثة إلى أنه سيتم الاقتصار خلال الثلاثي الأول على إجراء الاختبارات الكتابية دون إجراء الشفوي ولا التطبيقي.

وأكدت المسؤولة بالوزارة أنه خلال الفترة من 16 إلى 21 جانفي ستكون فترة لإصلاح الاختبارات كي يطّلع التلاميذ إلى أخطاءهم ثم توزع الدفاتر وتُبرمج الاختبارات في الحصص العادية وينطلق الثلاثي الثاني يوم 16 جانفي .

أما عن الثلاثي الثاني أبرزت المتحدثة أن اختبارات الثلاثي الثاني ستنطلق في مارس في المواد الشفوية والتطبيقية والكتابية من 6 إلى 11 مارس الاختبارات التطبيقي والشفوي و من 13 إلى 18 مارس الاختبارات الكتابية.

أما عن الثلاثي الثالث فسينطلق من 3 أفريل على أن يكون إصلاح الاختبارات وتوزيع الدفاتر في الفترة من 3 إلى 8 أفريل، وستكون الامتحانات التطبيقية والشفاهية من 2 جوان إلى 8 جوان ومن 9 إلى 15 جوان ستجري الاختبارات التقييمية في الكتابي مع توقف السير العادي للدروس.

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