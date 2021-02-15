رسميا: تسليم القمر الصناعي التونسي إلى الشركة الروسية المتعهدة بالإطلاق

تم رسميا، بالعاصمة الروسية موسكو تسليم القمر الصناعي التونسي « تحدي 1″ المصنع من قبل مجمع تلنت Telnet Holding لشركة GlavKosmos المتعهدة بإطلاق المركبة الفضائية Soyouz-2 الناقلة للقمر الصناعي.

وقد تم خلال التسليم إجراء آخر الفحوصات التقنية و عملية التنظيف و تعقيم القمر الصناعي بالغرفة البيضاء قبل إدخاله بكبسولة الإطلاق ووضعه في وضعية العمل ON، و إحكام إغلاق بوابة الكبسولة التي ستفتح لاحقا في الفضاء الخارجي يوم 20 مارس. وسيتم نقل الكبسولة و المعدات إلى المحطة الفضائية ببيكنور بكزاخستان يوم الثلاثاء.

وتجدر الاشارة الى ان « تحدي واحد » هو اول قمر صناعي عربي مصنع بإمكانيات محلية 100بالمئة من قبل الخبرات التونسية في شركة تلنات المختصة في التكنولوجيا والبرمجيات والانشطة الهندسية، وهو قمر صناعي مختص في انترنات الاشياء Internet Of Things وسيستخدم لاول مرة في العالم بروتوكول LoRa في اتصالات الفضاء.

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