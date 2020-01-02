تضم 28 وزيرًا و15 كاتب دولة: : تشكيلة حكومة الحبيب الجملي

أعلن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي اليوم الخميس 02 جانفي 2020، عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي سيتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة.
وفيما يلي تشكيلة الحكومة:
الوزراء
وزير العدل: الهادي القديري
وزير الدفاع: عماد الدرويش
وزير الداخلية: سفيان السليطي
وزير الخارجية: خالد السهيلي
وزير الشؤون الدينية: رشيد الطباخ
وزير المالية: عبد الرحمان الخشتالي
وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي: فاضل عبد الكافي
وزير الصناعة والطاقة والمناجم: منجي مرزوق
وزير التجارة: بشير الزعفوري
وزير الشؤون المحلية والبيئة: نورالدين السالمي
وزير التربية: كمال الحجام
وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: حسن الشورابي
وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية: روضة الجباري العربي
وزير الصحة: مصطفى الفرجاني
وزير الشؤون الاجتماعية: السيّد بلال
وزير التكوين المهني والتشغيل: الحسين دبش
وزير السياحة: روني الطرابلسي
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي: سامي السماوي
وزير النقل: جمال قمرة
وزير املاك الدولة: عبد الطيف الميساوي
وزير الشؤون الثقافية: فتحي الهداوي
وزير شؤون الشباب والرياضة: طارق ذياب
وزير المرأة والأسرة والطفولة: نبهة بسرور
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: شيراز التليلي
وزير لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الاقتصادية: علي الشابي
وزير لدى رئيس الحكومة مكلفا بمتابعة وتقييم الاداء الحكومي: محمد الهادي بشير
وزير لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع البرلمان: لبنى الجريبي
كتاب الدولة
كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالديبلوماسية الاقتصادية والتونسيين بالخارج: سناء السخيري
كاتب دولة لدى وزير المالية: عبد السلام العباسي
كاتب دولة لدى وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي مكلفا بالتنمية والتعاون الدولي: نور الدين الكعبي
كاتبة دولة لدى وزير التجارة مكلفة بالتجارة الداخلية: فاتن ورغي
كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفا بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة: عبد المجيد بن عمارة
كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفا بالطاقات المتجددة: محمد عمار
كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة: رياض دبو
كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: محمد علي بن عبد الله
كاتبة دولة لدى وزير الصحة: مها العيساوي
كاتب دولة للشؤون الاجتماعية: محمد بن محمود شيحة
كاتب دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلفا بالشباب: فتحي بيار
كاتب دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلفا بالرياضة: سهام العيادي
كاتبة دولة لدى وزير السياحة مكلفة بالصناعات التقليدية: نجاة النفزي
كاتبة دولة لدى وزير التعليم العالي: كوثر سعيد
كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالديبلوماسية الإقتصادية والتونسيين بالخارج: سناء السخيري
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