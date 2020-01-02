تضم 28 وزيرًا و15 كاتب دولة: : تشكيلة حكومة الحبيب الجملي

أعلن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي اليوم الخميس 02 جانفي 2020، عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي سيتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة.

وفيما يلي تشكيلة الحكومة:

الوزراء

وزير العدل: الهادي القديري

وزير الدفاع: عماد الدرويش

وزير الداخلية: سفيان السليطي

وزير الخارجية: خالد السهيلي

وزير الشؤون الدينية: رشيد الطباخ

وزير المالية: عبد الرحمان الخشتالي

وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي: فاضل عبد الكافي

وزير الصناعة والطاقة والمناجم: منجي مرزوق

وزير التجارة: بشير الزعفوري

وزير الشؤون المحلية والبيئة: نورالدين السالمي

وزير التربية: كمال الحجام

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى

وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: حسن الشورابي

وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية: روضة الجباري العربي

وزير الصحة: مصطفى الفرجاني

وزير الشؤون الاجتماعية: السيّد بلال

وزير التكوين المهني والتشغيل: الحسين دبش

وزير السياحة: روني الطرابلسي

وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي: سامي السماوي

وزير النقل: جمال قمرة

وزير املاك الدولة: عبد الطيف الميساوي

وزير الشؤون الثقافية: فتحي الهداوي

وزير شؤون الشباب والرياضة: طارق ذياب

وزير المرأة والأسرة والطفولة: نبهة بسرور

وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: شيراز التليلي

وزير لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الاقتصادية: علي الشابي

وزير لدى رئيس الحكومة مكلفا بمتابعة وتقييم الاداء الحكومي: محمد الهادي بشير

وزير لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع البرلمان: لبنى الجريبي

كتاب الدولة

كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالديبلوماسية الاقتصادية والتونسيين بالخارج: سناء السخيري

كاتب دولة لدى وزير المالية: عبد السلام العباسي

كاتب دولة لدى وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي مكلفا بالتنمية والتعاون الدولي: نور الدين الكعبي

كاتبة دولة لدى وزير التجارة مكلفة بالتجارة الداخلية: فاتن ورغي

كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفا بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة: عبد المجيد بن عمارة

كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفا بالطاقات المتجددة: محمد عمار

كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة: رياض دبو

كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: محمد علي بن عبد الله

كاتبة دولة لدى وزير الصحة: مها العيساوي

كاتب دولة للشؤون الاجتماعية: محمد بن محمود شيحة

كاتب دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلفا بالشباب: فتحي بيار

كاتب دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلفا بالرياضة: سهام العيادي

كاتبة دولة لدى وزير السياحة مكلفة بالصناعات التقليدية: نجاة النفزي

كاتبة دولة لدى وزير التعليم العالي: كوثر سعيد

كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالديبلوماسية الإقتصادية والتونسيين بالخارج: سناء السخيري

كلمات البحث :الحبيب الجملي;تشكيلة;حكومة