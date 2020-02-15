رسميا: تشكيلة حكومة الفخفاخ

أعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ مساء اليوم السبت 15 فيفري 2020، عن تركيبة حكومته.
و فيما يلي التركيبة :
وزير المالية: محمد نزار يعيش
وزير الدفاع الوطني: عماد الحزقي
وزير الداخلية: هشام المشيشي
وزيرة العدل: ﺛﺮﻳﺎ ﺍﻟﺠﺮﻳﺒﻲ
وزير الشؤون الخارجية: نور الدين الري
وزير التجارة : ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻴﻨﻲ
وزير الطاقة: منجي ﻣﺮﺯﻭﻕ
وزير الصناعة: صالح بن يوسف
وزيرة تكنولوجيات الاتصال: ﻟﺒﻨﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺒﻲ
وزير الشؤون الاجتماعية: الحبيب كشو
وزير التعاون ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ: ﺳﻠﻴﻢ ﻋﺰﺍﺑﻲ
وزير ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ: ﺷﻜﺮﻱ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
وزير معتمد مكلف بالشؤون المحلية: أنور معروف
وزير التربية: ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺎﻣﺪﻱ
وزير التعليم العالي: ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻳﺮﻱ
وزير الصحة: ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﻤﻜﻲ
وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية: ﺍﻟﻌﻴﺎﺷﻲ ﺍﻟﻬﻤﺎﻣﻲ
وزير السياحة: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻮﻣﻲ
وزيرة الشؤون الثقافية: ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺍﻟﻌﺘﻴﺮﻱ
وزير أملاك الدولة: ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﺸﻮﺍﺷﻲ
وزير ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ: ﺃﺣﻤﺪ ﻗﻌﻠﻮﻝ
وزيرة المرأة: أﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺤﻴمي
وزير التجهيز: ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﻲ
وزير التشغيل: ﻓﺘﺤﻲ ﺑﻠﺤﺎﺝ
وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻮ
وزير الفلاحة: ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻲ
وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم
وزير النقل: عماد الحمامي
وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان: علي الحفصي
كاتبة دولة للخارجية: سلمى النيفر
كاتبة دولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالمنظومة المائية: عاقصة بحري
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