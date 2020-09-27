رسميا: تطبيق الحجر الصحي العام لمدة أسبوعين بهذه المناطق

أعلنت وزارات الصحة والداخلية والشؤون المحلية والبيئة في بلاغ مشترك مساء اليوم الأحد، عن اتخاذ تدابير خاصة داخل المناطق التي تشهد انتشارا للعدوى بخطورة مرتفعة:

وتتمثل التدابير في:

•تطبيق الحجر الصحي العام لمدة أسبوعين.

• غلق الأماكن العامة ذات تجمعات كبرى.

•منع التنقل خارج هذه المناطق.

•ارتداء الكمامة حتى في الفضاءات المفتوحة.

•القيام بحملات التنظيف والتعقيم.

كلمات البحث :الحجر الصحي العام;مناطق