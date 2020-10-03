رسميا: تعديل نظام العمل واعتماد نظام الحصة الواحدة

اخر تحديث : 03/10/2020

المشيشي

أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة توجه بها للشعب التونسي مساء اليوم السبت، تعديل نظام العمل القائم حاليا على نظام الحصتين واعتماد نظام الحصة الواحدة والفرق والتقليص من ساعات العمل باستثناء بعض القطاعات الحيوية للتخفيف من الاكتظاظ خاصة في وسائل النقل.

كما أسدى المشيشي تعليماته بتطبيق الحجر الصحي الجهوي لمدة أسبوعين في المناطق التي تشهد عددا كبير من الإصابات بفيروس كورونا مع فرض إجبارية ارتداء الكمامة بالمناطق العامة والمغلقة وتعليق صلاة الجمعة بها.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق