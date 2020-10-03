رسميا: تعديل نظام العمل واعتماد نظام الحصة الواحدة

أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة توجه بها للشعب التونسي مساء اليوم السبت، تعديل نظام العمل القائم حاليا على نظام الحصتين واعتماد نظام الحصة الواحدة والفرق والتقليص من ساعات العمل باستثناء بعض القطاعات الحيوية للتخفيف من الاكتظاظ خاصة في وسائل النقل.

كما أسدى المشيشي تعليماته بتطبيق الحجر الصحي الجهوي لمدة أسبوعين في المناطق التي تشهد عددا كبير من الإصابات بفيروس كورونا مع فرض إجبارية ارتداء الكمامة بالمناطق العامة والمغلقة وتعليق صلاة الجمعة بها.

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