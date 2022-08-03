رسميا: تعميم استعمال الهوية الرقمية على الجوال للولوج الآمن للخدمات الإلكترونية

أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بالناجي بالقصبة اليوم الأربعاء، عن إطلاق الهوية الرقمية للولوج الآمن للخدمات الإلكترونية للمواطن التونسي، الخدمة الأولى مضمون الحالة المدنية على الخط وقريبا جدا الإمضاء الإلكتروني على الخط.

وقد أمضت رئيسة الحكومة نجلاء بودن صباح اليوم، منشور تعميم استعمال الهوية الرقمية على الجوال للولوج الآمن للخدمات الإلكترونية على البوابات الحكومية.

وتمثل الهوية الرقمية على الجوال « ء-هوية »، أوّل هويّة وطنية رقمية تونسية موجهة للمواطنين، حيث ستسمح لهم من النفاذ الآمن والسريع إلى الخدمات الإدارية وإستخراج الوثائق الرسمية على الخط. كما ستضمن لهم تأمين معاملاتهم وإتمام إجراءاتهم الإدارية على الخط بطريقة سهلة ومبسطة على مدار الساعة ودون الحاجة إلى التنقل.

وسيكون مضمون الحالة المدنية الإلكتروني الحامل لرقم الحالة المدنية (NEC) والختم الالكتروني المرئي (TN CEV 2D-DOC) أول خدمة يتم تأمينها بإستعمال الهوية الرقمية على الجوال « ء-هوية »، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الموجهة للمواطن « ء-بوابة » .

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