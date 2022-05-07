رسميا: تونس عضو بالبنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية

أعلن البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية يوم 04 ماي الجاري، عن إستكمال الجمهورية التونسية لكافة تراتيب وشروط الإنضمام الفعلي الى هذا البنك لتصبح بذلك العضو عدد 90 بداية من 29 أفريل 2022، وفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وقد تم إحداث هذه المؤسسة المالية متعددة الأطراف سنة 2014 بمبادرة و تشجيع ودعم من الحكومة الصينية و مقرها بيكين وذلك لدفع التنمية الإقتصادية بمنطقة جنوب شرق آسيا و آسيا الوسطى و بالبلدان الأعضاء من مناطق أخرى من العالم من ذلك منطقة شمال إفريقيا.

و يندرج إنشاء هذا البنك في إطار إستراتيجية « طريق الحرير » التي أقرتها جمهورية الصين الشعبية، الرامية الي دفع التنمية في عديد البلدان في العالم من خلال بناء شراكات إقتصادية و المساهمة في تمويل مشاريع إستثمارية كبرى خاصة في مجالات، البنية التحتية و الطاقة و البيئة و النقل و المجالات الحيوية الأخرى الداعمة للتنمية المستدامة.

و يأتي إنضمام تونس لهذه المؤسسة المالية الناشئة في إطار الحرص علي تنويع مصادر تمويل مشاريعها التنموية، حيث سيمكنها من ارساء شراكة جديدة بناءة علي مستوى الإستثمار و التمويل و الخبرة الفنية في المجالات التي تمثل أولوية في مسار تنمية البلاد في المدى المتوسط والبعيد.

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