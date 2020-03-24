رسميا: ثبوت إصابة المريض المقيم بمستشفى صفاقس بفيروس كورونا

اخر تحديث : 24/03/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

طبيب

أعلن المدير الجهوي للصحة بصفاقس « علي العيادي » في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، ثبوت إصابة المواطن المقيم بقسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بفيروس كورونا.
وأشار المتحدث إلى أن المصاب مواطن تبلغ من العمر 40 سنة،وتم على إثر ورود نتيجة التحليل تعقيم كامل المستشفى وعزل المريض والعزل الصحي للاطار الطبي وشبه الطبي بشكل ذاتي وبالإقامة في نزل بجهة صفاقس تم تخصيصه للغرض.

وقال العيادي إن إدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة تقوم بجرد كل الأشخاص الذين حاذوا المريض من أقربائه وأصدقائه وأعوان الصحة وذلك لإخضاعهم لإجراءات العزل والقيام بالتحاليل الضرورة.


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