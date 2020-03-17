رسميا: حظر التجوّل بداية من الغد

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة وجهها للشعب التونسي مساء اليوم الثلاثاء، فرض حظر الجولان بداية من يوم غدٍ الأربعاء ابتداء من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا .

وأشار قيس سعيد إلى أنه تم إصدار الأمر اليوم إلى القوات المسلحة والأمن الداخلي للقيام بدوريات مشتركة في كامل تراب الجمهورية .

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة ألا يكون هناك تهاون في تطبيق القانون.

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