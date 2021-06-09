رسميا: دورة استثنائية لفائدة الطلبة التونسيين العالقين بتونس بالمؤسسات الجامعية المغربية

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أنه وعلى إثر المساعي الدبلوماسية ولاسيما الاتصال الهاتفي الذي جمع الوزير عثمان الجرندي مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتاريخ 28 ماي 2021، قررت السلطات المغربية تنظيم دورة استثنائية على مرحلتين (رئيسية وتدارك) لفائدة الطلبة التونسيين العالقين بتونس وذلك بالمؤسسات الجامعية المغربية التي يزاولون فيها دراستهم.

وفي هذا الإطار سيسمح للمسافرين التونسيين ابتداء من يوم 15 جوان الجاري بدخول التراب المغربي شريطة الاستظهار بدفتر تلقيح أو تحليل سلبي « لكوفيد 19″ لا تتجاوز مدته 48 ساعة عند الوصول إلى المغرب.

وبينت وزارة الخارجية في بيانها، بأنها ستشرع الخطوط الجوية التونسية في القيام قريبا بالإجراءات اللازمة لتنظيم ثلاث رحلات أسبوعية بين تونس والدار البيضاء وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة في الغرض من السلطات المغربية.

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