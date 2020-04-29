رسميا: رزنامة البكالوريا ومناظرتيْ السيزيام والنوفيام

أعلن وزير التربية محمد الحامدي في ندوة صحفية ظهر اليوم الأربعاء، عن رزنامة امتحان البكالوريا ومناظرتيْ السيزيام والنوفيام.

وأشار الوزير إلى أن الرزنامة معنية بالفترة الثالثة من الحجر الموجه أي بعد عيد الفطر.

وأعلن الوزير أنه تقرر إنهاء كل السنوات الدراسية باستثناء البكالوريا لتدارك ما بقي من برنامج، على أن تستأنف الدروس ابتداء من 27 ماي وتتواصل الدروس إلى غاية 23 جوان.

مناظرة البكالوريا :

*الدورة الرئيسة ستُجرى أيام 8 و9 و10 و13 و14 و15 جويلية

*دورة المراقبة 27 28 29 30 جويلية

وسيتم الاعلان عن نتائج إمتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية يوم 26 جويلية، فيما سيتم الاعلان عن نتائج دورة المراقبة يوم 9 أوت .

مناظرة السيزيام:

-الاثنين 29 جوان والثلاثاء 30 جوان

مناظرة النوفيام:

-الخميس 2 جويلية والجمعة 3 جويلية

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