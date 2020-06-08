رسميا: رفع حظر الجولان

قرر رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الاثنين، رفع حظر الجولان بكامل تراب الجمهورية ابتداء من اليوم الاثنين 8 جوان 2020.

ويأتي هذا القرار بعد استشارة كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، وعلى إثر ما تم تسجيله من نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف مناطق الجمهورية.

وبمقتضى ذلك تم إنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين عدد 24 لسنة 2020، المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية، وعدد 28 لسنة 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان.

كلمات البحث :الجولان;رفع