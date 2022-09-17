رسميا..زيادة جديدة في أسعار المحروقات (التفاصيل)

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ مشترك اليوم السبت، أنه تقرر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم غدٍ الأحد 18 سبتمبر 2022 على الساعة صفر كما يلي:

-البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2400 مليم اللتر الواحد أي بزيادة 70 مليما

-الغازوال بدون كبريت: 2080 مليم اللتر الواحد أي بزيادة 70 مليما

-الغازوال العادي: 1860 مليم اللتر الواحد أي بزيادة 70 مليما

-غاز البترول المنزلي: 8800 مليم للقارورة بسعة 13 كغ علما وأن هذه المادة لم تسجل أي تعديل في الأسعار منذ سنة 2010 .

من جهة أخرى وبالنسبة للأصناف الرفيعة من المحروقات التي لا يتجاوز استهلاكها نسبة 1 % من الاستهلاك الجملي للمحروقات على غرار البنزين الخالي من الرصاص الممتاز » والغازوال بدون كبريت » الممتاز » تم إقرار تعديل في أسعارها في حدود 5%.

وأشار البلاغ إلى تطور أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية، مبرزا بأن معدل السعر بالنسبة لخام البرنت ارتفع منذ بداية السنة إلى اليوم إلى مستوى 107 دولار للبرميل، مذكرا أن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة.

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