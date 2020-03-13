رسميا: غلق الحدود البحرية بصفة كلية والحدود الجوية كليا مع ايطاليا

أعلن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في كلمة له مساء اليوم الجمعة، أنه المجلس الوزاري المنعقد أمس قرر غلق الحدود البحرية بصفة كلية وغلق الحدود الجوية بصفة كلية بالنسبة مع ايطاليا.

كما تقرر الابقاء على رحلة واحدة يومية مع فرنسا، والابقاء على رحلة واحدة اسبوعية مع مصر واسبانبا وألمانيا وبريطانيا.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التزام كل الوافدين على تونس بتطبيق الحجر الصحي حال القدوم لتونس بصفة آلية.

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