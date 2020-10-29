رسميا: منع التنقل بين الولايات وتعليق ارتياد دور العبادة إلى غاية 15 نوفمبر

إلتأمت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، وإستمعت الى عرض تقدم به كل من أعضاء اللجنة العلمية و وزير الإقتصاد و وزير التربية و وزير التعليم العالي و وزير الشؤون الإجتماعية .

واتخذ رئيس الحكومة على ضوء ما قُدّم، عددا من القرارات بالنظر لدقة الوضع الصحي و الإقتصادي و الإجتماعي و تحسبا لمزيد تدهور الأوضاع على مختلف المستويات خاصة أمام إرتفاع نسق العدوى بفيروس كورونا ومحافظة على تماسك المنظومة الصحية تتمثل أبرزها في:

-منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل و الحالات الإستثنائية التي يمكن تبريرها و الطلبة

-تعليق إرتياد دور العبادة الى غاية 15 نوفمبر 2020

- منع كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها إنطلاقا من يوم الجمعة 30 اكتوبر الى غاية الاحد 15 نوفمبر2020

- منع كافة التجمعات التي تتجاوز 4 أشخاص في الأماكن العمومية بإستثناء وسائل النقل .

-غلق المقاهي و المطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً مع إحترام طاقة الإستيعاب المحددة ب 30% في الفضاءات المغلقة و 50% من الفضاءات المفتوحة و تنظيم حملات مراقبة يومية مكثفة على مستوى كافة المعتمديات و الغلق الفوري لكل من يخالف هذه الإجراءات

كلمات البحث :التنقل;دور العبادة;رئاسة الحكومة;ولايات