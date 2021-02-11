رسميا: مواصلة العمل بإجراءات الحجر الصحي إلى 7 مارس المقبل

أعلن وزير الصحة فوزي مهدي خلال ندوة صحفية عُقدت اثر اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا اليوم الخميس، أنه تقرر مواصلة العمل بإجراءات الحجر الصحي المتخذة يوم 25 جانفي، لمدة 3 أسابيع أي إلى غاية يوم 7 مارس 2021.

واعتبر وزير الصحة أنه رغم تسجيل بوادر أولية على التحسن التدريجي للوضع الوبائي في البلاد إلا أن أعضاء اللجنة أجمعوا على ضرورة مواصلة إجراءات التوقي .

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