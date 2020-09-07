رسميّا: تثبيت موعد العودة المدرسية يوم 15 سبتمبر 2020 بصفة متدرّجة

أعلنت وزارة التربية في بلاغ أًصدرته إثر جلسة عمل مشتركة إنعقدت اليوم الإثنين 07 سبتمبر 2020، تحت إشراف وزير التربية والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالشؤون القانونية، أن العودة المدرسية ستكون بصفة متدرجة على النحو التالي:

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020: سنوات الأولى إبتدائيا والسابعة أساسيا والأولى ثانويا

الأربعاء 16 سبتمبر2020: الثانية إبتدائيا والثامنة أساسيا والثانية ثانويا

الخميس 17 سبتمبر 2020: الثالثة إبتدائيا والتاسعة أساسيا والثالة ثناويا

الجمعة 18 سبتمبر 2020: الرابعة إبتدائيا والرابعة ثناويا

السبت 19 سبتمبر 2020: السنوات الخامسة والسادسة إبتدائيا.



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