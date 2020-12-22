رسميًّا: مواصلة تطبيق حظر الجولان ومنع احتفالات رأس السنة



أعلن وزير الصحة فوزي المهدي خلال نقطة إعلامية بقصر الحكومة بالقصبة مساء اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا أقرت خلال اجتماعها اليوم عددا من الإجراءات تتمثل في:

-مواصلة تطبيق الاجراءات العامة المتخذة في 6 ديسمبر وجميع البروتوكولات الصحية إلى غاية 15 جانفي 2021.

- مواصلة تطبيق حظر الجولان، ومنع التنقل بين الجهات ما عدى في الحالات الاستثنائية والطارئة.

- منع جميع التجمعات والتظاهرات والحفلات العامة والخاصة بما في ذلك احتفالات رأس السنة الإدارية.

-تكليف الهيئات المختصة بالرقابة بتشديد الرقابة على التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وأكد الوزير أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أعطى أوامر بالتطبيق الصارم للقرارات المعلنة سابقا.

وكشف فوزي المهدي بأن بعض الجهات عرفت تضاعفا يصل إلى 5 مرات على مستوى عدد الإصابات بالفيروس وأن 80 معتمدية في تونس سجلت أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا لكل 100 ألف ساكن خلال الـ14 يوما الأخيرة، مؤكدا أن الوزارة تعمل بأقصى جهدها كي لا تنهار المنظومة الصحية في تونس.

وبين الوزير بأن 1375 مصابا يخضعون حاليا للعلاج بالمؤسسات الإستشفائية العمومية والخاصة من بينهم 306 في الإنعاش.

وأشار الوزير إلى وجود تقلص نسبي في عدد الوفيات نظرا لتطبيق الإجراءات الوقائيّة والبروتوكولات الصحية لكنه قال في المقابل إن هناك بعض التراخي في مدى الالتزام بتطبيقها.

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