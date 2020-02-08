رشيدة النّيفر: سفير تونس الذي تم إعفاءه ارتكب خطأ دبلوماسيا جسيما

قالت المستشارة الإعلامية برئاسة الجمهوريّة رشيدة النيفر اليوم السبت 8 فيفري 2020، إن إعفاء سفير تونس لدى الأمم المتحدة المنصف البعتي جاء على خلفية أخطاء مهنية لها دور في التأثير على مدى نجاح تونس في تمرير مشروع القرار الأممي القاضي بإدانة صفقة القرن.

وبينت النيفر في تصريح لإذاعة شمس أف أم، بأنّ الخطأ الذي قام به سفير تونس لدى الأمم المتحدة تمثّل في قيامه بتوزيع وثيقة سوف تعتمد لبلورة مشروع سيعرض على مجلس الأمن الذي سينعقد يوم الثلاثاء المقبل وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضحت المتحدثة بأنّ الوثيقة التي قام بتوزيعها لم يتمّ التشاور حولها مع وزارة الخارجيّة ورئاسة الجمهوريّة.

واعتبرت النيفر أنّ ما قام به السفير المقال »خطأ دبلوماسي جسيم » .

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