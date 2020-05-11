رصد هلال العيد سيكون يوم الجمعة 22 ماي 2020

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الاثنين، أن عملية رصد هلال العيد ستجرى بعد غروب شمس يوم الجمعة 22 ماي 2020 الموافق لــ29 رمضان 1441 هـجري.

ويحدث الاقتران المركزي « المحاق المركزي“ ، قبيل غروب شمس يوم الجمعة 22 ماي 2020 على الساعة السادسة مساء و39 دقيقة بالتوقيت المحلي.

ويغيب القمر قبل غروب الشمس يوم الجمعة 22 ماي 2020 في اغلب أنحاء العالم بما في دلك كل الدول الإسلامية.

-وتبعا للمعطيات الفلكية، فإنها تستحيل رؤية هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الجمعة 22 ماي (الموافق لــ 29 رمضان1441 هجري) في كل أرجاء العالم.

و يمكن رؤية هلال شهر شوال لأول مرة، بعد غروب شمس يوم السبت 23 ماي 2020 إبتداءا من الساعة الحادية عشر صباحا و 6 دقائق بالتوقيت المحلي، وذلك انطلاقا من أقصى غرب المحيط الهادي ثم تباعا نحو الغرب كما توضحه الخريطة المصاحبة.

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