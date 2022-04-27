رصد هلال العيد سيتصادف مع كسوف جزئي للقمر

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الأربعاء، أن عملية رصد هلال العيد لسنة 1443 هجري ستجرى بعد غروب شمس يوم السبت 30 أفريل 2022، ويحدث الإقتران المركزي بين الشمس والقمر( وهي لحضة تولد الهلال) عند الساعة التاسعة مساء و28 دق بالتوقيت المحلي. ويتصادف الإقتران المركزي يوم السبت، مع كسوف جزئي والذي يحدث عندما يتوسط القمر الأرض و الشمس.

وأوضح المعهد بأنه في أغلب الأحيان لا يحدث كسوف عند الإقتران بين الشمس والقمر لأن مدار القمر حول الأرض يميل بحوالي 5 درجات بالنسبة لمستوى مدار الأرض حول الشمس، ولكن في بعض الأحيان وبمعدل مرتين في السنة يحدث اصطفاف للشمس والقمر والأرض، حيث يكون القمر نسبيا بينهما، وفي هذه الحالة تحدث ظاهرة الكسوف ويسمى الكسوف في هذه الوضعية بالاقتران المرئي.

ويمكن متابعة الكسوف الجزئي ليوم السبت 30 أفريل 2022 بكل من جنوب أمريكا الجنوبية وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية وجنوب شرق المحيط الهادي.

وعند أقصى الكسوف سيحجب القمر حوالي 64 ٪ من القرص الظاهري للشمس. ويدوم هذا الكسوف في كل مراحله حوالي ثلاث ساعات و52 دقيقة. خلال الكسوف ، سيكون القطر الضاهري للشمس حوالي 0.529 درجة ، اي 0.7٪ أصغر من المتوسط. حيث سيكون أمام القمر 4 أيام فقط قبل الأوج ، مما يجعله صغيرًا جدًا. وعند أقصى الكسوف ، سيكون القطر الظاهري للشمس 0.502 درجة وهو 5.5٪ أصغر من المتوسط.

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