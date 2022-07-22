رصد هلال بداية السنة الهجرية يوم الخميس 28 جويلية 2022

أكّد المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الجمعة، أن عملية رصد هلال ستجرى بداية السنة الهجرية 1444هجري بعد غروب شمس يوم الخميس 28 جويلية 2022 الموافق لــ 29 ذو الحجة 1443 هجري.

ويحدث الاقتران المركزي بين الشمس و القمر (المحاق) يوم الخميس 28 جويلية 2022 وذلك عند الساعة السادسة مساء و 55 دقيقة حسب توقيت البلاد التونسية.

وتبعا للمعطيات الفلكية تستحيل رؤية هلال محرم لسنة 1444 هجري في كل أنحاء العالم، بعد غروب شمس يوم الخميس 28 جويلية.

وكباقي دول العالم تستحيل رؤية الهلال أيضا بالبلاد التونسية رغم مكوث الهلال بعد غروب شمس يوم الخميس أكثر من 18 قيقة.

وذكّر الرصد الجوي أن بدايات الأشهر القمرية من مهام ديوان الإفتاء، وبذلك سيتم الإعلان عن موعد رأس السنة الهجرية 1444 من طرف مفتي الجمهورية.

كلمات البحث :السنة الهجرية;رصد;هلال