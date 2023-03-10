رصد هلال رمضان سيجري بعد غروب شمس الثلاثاء 21 مارس

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، أن عملية رصد هلال شهر رمضان المعظم ستجري بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 21 مارس 2023 الموافق لــ 29 شعبان 1444 هجري في العديد من الدول العربية والإسلامية على غرار تونس.

وأبرز المعهد أن الاقتران المركزي بين الشمس والقمر(المحاق) سيحدث مساء يوم الثلاثاء 21 مارس 2023 قبيل غروب الشمس ببعض الدقائق وذلك عند الساعة 18 و23 دقيقة حسب توقيت البلاد التونسية.

أما بالنسبة إلى البلدان العربية والإسلامية يغيب القمر قبل غروب شمس يوم الثلاثاء 21 مارس في أغلب أرجاء العالم العربي والإسلامي كما هو الحال بالبلاد التونسية، إضافة إلى أن أغلب هذه الدول تغرب بها الشمس قبل حدوث الإقتران، ما ينتج عنه إستحالة رؤية الهلال بكل الوسائل البصرية والتقنية. أما بالنسبة لباقي أنحاء العالم لا يمكن رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الثلاثاء لأن القمر سيكون قريب جدا من الشمس والأفق وبذلك لا يستجيب إلى شروط إمكانية رؤية الهلال، بالرغم من مكوثه فوق الأفق الغربي لبعض الدقائق.

ويمكن رؤية هلال رمضان يوم الأربعاء 22 مارس في أغلب أرجاء العالم وذلك بداية من الساعة الثامنة صباحا و6 دقائق حسب التوقيت المحلي وذلك انطلاقا من أقصى غرب المحيط الهادي ثم تباعا باتجاه الغرب. حيث أن الهلال سيكون مرئي بالعين المجردة في كل دول العالم العربي و الإسلامي على غرار البلاد التونسية.

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