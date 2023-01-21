رصد هلال شهر رجب اليوم

ستجرى عملية رصد هلال رجب لسنة 1444 اليوم السبت 21 جانفي 2023 الموافق لــ 29 جمادى الثانية 1444 هجري.

ويحدث الاقتران المركزي بين الشمس و القمر بعد غروب شمس يوم السبت 21 جانفي 2023 وذلك عند الساعة التاسعة ليلا و 53 دقيقة حسب توقيت البلاد التونسية.

وتبعا للمعطيات الفلكية، تستحيل رؤية هلال رجب للسنة الهجرية 1444 في كل أنحاء العالم ، اليوم السبت 21 جانفي، و يمكن رؤية الهلال يوم غدٍ الأحد 22 جانفي 2023 بداية من الساعة الثامنة صباحا و 22 دقيقة حسب التوقيت المحلي وذلك انطلاقا من وسط المحيط الهادي .

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