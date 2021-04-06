رصد هلال شهر رمضان يوم الأحد 11 أفريل

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الثلاثاء، أن عملية رصد هلال بداية شهر رمضان المعظم ستجرى بعد غروب شمس يوم الأحد 11 أفريل – الموافق لـ29 شعبان 1442 هجري.

وأشار المعهد إلى أنه نظرا للوضع الصحي بالبلاد و تفاديا للإكتظاظ ، ستجرى عملية رصد الهلال بصفة إستثنائية وللمرة الثانية على التوالي بمقر المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لمدينة تونس، وذلك بحضور أعوان من المعهد و إطارات من وزارة الشؤون الدينية (عملية الرصد غير مفتوحة للعموم).

كما ستجرى عملية الرصد داخل الجمهورية بكل من ولايات باجة والقيروان ومدنين وتوزر كما تم الإعلان عليه في بلاغ سابق.

وأفاد معهد الرصد الجوي بأن رؤية هلال شهر رمضان تستحيل بعد غروب شمس يوم الأحد 11 أفريل في كامل أنحاء العالم.

يحدث الإقتران : يوم الإثنين عند الساعة 03و31 دقيقة (توقيت محلي)

أول إمكانية لرؤية الهلال : يوم الإثنين عند الساعة 19و21 دقيقة (توقيت محلي)

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