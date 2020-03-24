رصد 2.4 مليون دينار لمعاضدة تدخلات البلديات في مجابهة كورونا

أذن وزير الشؤون المحلية لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية برصد دعم مالي قدره 2.4 م د وذلك بحساب 100 أد لكل مجلس جهوي يخصص لمعاضدة التدخلات المستعجلة التي تؤمنها بلديات الجهة في إطار الترفيع من التدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أنها تُعول على وعي المواطنين والمجتمع المدني للإنخراط في كل المجهودات المبذولة من قبل السلط العمومية المركزية والجهوية والمحلية من أجل مجابهة الوضع الاستثنائي الذي تمر به بلادنا حفاظا على الصحة العامة لكل المواطنين وسلامتهم.

ولا يفوت الوزارة التنويه بكل الجهود التي يبذلها الولاة ورؤساء البلديات وكافة أسلاك الأمن والأعوان الساهرين على نظافة المدن وإسداء مختلف الخدمات التي من شأنها المحافظة على الإطار الحياتي السليم لكافة المتساكنين، مع التأكيد على ضرورة أخذ الإحتياطات اللازمة لحماية الأعوان المكلفين بالنظافة والخدمات البلدية المسداة.

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