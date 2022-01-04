رصد 33 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في تونس

أعلن عضو اللجنة العلمية الدكتور أمان الله المسعدي في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022، تسجيل 33 إصابة بمتحور أوميكرون في تونس بعد عملية التقطيع الجيني كاملة للمصابين.

وبين المسعدي بأن الوضع الوبائي تطور وارتفعت الاصابات بسبب حفلات رأس السنة ووجود سلالة أوميكرون، مشيرا إلى أن التراخي في مدى إحترام الإجراءات الوقائية يمثل خطرا ويساهم في انتشار أوميكرون.

كما دعا المسعدي الاطار التربوي والتلاميذ لإستكمال التلاقيح والالتزام بالإجراءات الوقائية، مؤكدا ضرورة الابقاء على الإجراءات نفسها المعتمدة فيما يتعلق بالحجر الصحي.

وأشار المسعدي إلى بأنه سيتم إستكمال كافة المعطيات والتقطيع الجيني للتأكد من نسبة تفشي أوميكرون على المستوى الوطني خلال الأسبوع الجاري، موضحا بأن نسبة تأكّد وجود أوميكرون ما بين 30 و 40% على المستوى الوطني.

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