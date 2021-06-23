رصد 6 حالات عدوى بالسلالة الهنديّة المتحوّرة

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تونس: التوزيع الجغرافي للمصابين بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 54 حالة موز ...

التوزيع الجغرافي للمصابين الـ75 بفيروس كورونا سجلت وزارة الصحة إلى حدود اليوم الأحد 22 مارس 2020، 75 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المسجد موز ...

وزارة الصحة: اكتشاف 3 إصابات جديدة بالسلالة الجنوب إفريقية أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، اكتشاف ثلاث إصابات جديدة بالسلالة الجنوب إفر ...

بعد فرنسا: ألمانيا ترصد إصابات بالسلالة الهندية أعلنت وكالة الصحة الفرنسية في مقاطعة نوفيل أكيتين اليوم الخميس، رصد إصابة بالسلا ...