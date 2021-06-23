رصد 6 حالات عدوى بالسلالة الهنديّة المتحوّرة

رصدت مصالح وزارة الصحّة بتاريخ اليوم الاربعاء 23 جوان 2021، وبعد سلسلة عمليّات من التقطيع الجينيّ الجزئيّ 06 حالات عدوى بالسلالة الهنديّة المتحوّرة لفيروس كورونا المستجدّ.
ولازالت عمليات التقطيع الجينيّ متواصلة حتّى تصدر النتائج النهائيّة لحالات العدوى بالسلالة الهنديّة.
كما ستجتمع اللجنة العلميّة لمجابهة فيروس كورونا غدا الخميس 24 جوان 2021 انطلاقا من الساعة السابعة والنصف صباحا للنظر في نتائج التقطيع الجينيّ ومختلف التدابير التي سيتمّ اقرارها تبعا لذلك.
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