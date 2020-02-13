رضا الباهي مديرا للدورة 31 لأيام قرطاج السينمائية

استقبل وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين اليوم الخميس 13 فيفري 2020، رضا الباهي مدير أيام قرطاج السينمائية في مقرّ الوزارة لتحديد الخطوط العريضة وللاطلاع على أبرز ملامح الإعداد والاستعدادات للدورة 31.

وأكد وزير الشؤون الثقافية ضرورة أن تتميز هذه الدورة بالإشعاع الدولي والعربي والإقليمي والإفريقي من خلال السعي إلى استضافة أبرز وأهم صناع الأفلام بالعالم والمساهمة في ربط الصلة بين المنتجين وفسح المجال أمامهم في البحث عن سوق جديدة للإنتاج المشترك وللتعريف بالتجربة التونسية الرائدة في هذا المجال.

وكانت وزارة الشؤون الثقافية قد قررت، تعيين المخرج رضا الباهي مديرا للدورة الحادية والثلاثين من أيام قرطاج السينمائية التي تنطلق في أكتوبر المقبل.

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