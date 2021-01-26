رضا الجوادي: نجاح أي حكومة يرتبط أساسا بالتصدي للتوحش النقابي الذي دمر القطاعات

أكد النائب المستقل بمجلس نواب الشعب رضا الجوادي خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الثلاثاء، أن نجاح أي حكومة سيكون مرتبطا أساسا بالتصدي للتوحش النقابي الذي دمر جميع القطاعات وخاصة قطاع النقل والتربية والصحة، على حد تعبيره.

وأشار رضا الجوادي إلى أنه لا يمكن أن تنجح أي حكومة إذا لم تعالج الانهيار القيمي والأخلاقي، مبينا بأن الإصلاح الإداري هو ضرورة ملحة في هذا الظرف الذي نعيشه.

وشدد المششي على أنه على الدولة أن تبسط سيطرتها التامة على مواطن الانتاج الحيوي، مضيفا بقوله « كفى ارتهانا لصندوق النقد الدولي » .

وقال الجوادي إن القنوات التلفزية العمومية تمول من الشعب وتمارس التحريض الايديولوجي.

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