رضا شرف الدين يُعلن تخليه عن الحصانة البرلمانية ومثوله أمام القضاء

أعلن النائب بمجلس الشعب عن الكتلة الوطنية رضا شرف الدين في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء الخميس، تخليه عن الحصانة البرلمانية و مثوله أمام قاضي التحقيق، وذلك إيماناً منه باستقلالية القضاء و استجابة لدعوة القطب القضائي الإقتصادي و المالي.
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واعتبر شرف الدين أن ما ورد في النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق فيه مغالطة للرأي العام هدفه تشويهه و التشهير به لحسابات سياسية يعلم المستفيد منها.
وبين شرف الدين بأنه قام تلقائيا بالتخلي عن الحصانة البرلمانية و مثل أمام قاضي التحقيق بصفته الممثل القانوني لشركة تعمل في قطاع الأدوية و قدم إفادته و بين الطابع الكيدي في أصل التشكي الذي انطلق به بحث تعود وقائعه إلى سنة 2011 تتعلق بادعاء بالحصول على رخصة ترويج دواء و لا تتعلق بأي صفقة كما ورد بالصحيفة المذكورة.
وأوضح شرف الدين بأن العرض على القيس إجراء قانوني و عادي ضد كل من له قضية منشورة لدى قلم التحقيق و لا يمكن اعتباره إدانة حسب ما ينص عليه الفصل 71 من مجلة الإجراءات الجزائية.
كما أعلن توفيق شرف الدين احتفاظه بحقه في تتبع كل من أساء له قصد تغذية مصالح سياسية و شخصية ضيقة.
كلمات البحث :الحصانة البرلمانية;القضاء;رضا شرف الدين
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