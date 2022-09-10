رغم آدائها المتميز: أنس جابر تنهزم في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة

لم يُحالف الحظ لاعبة التنس التونسية أنس جابر في التتويج ببطولة امريكا المفتوحة للتنس، و ذلك عقب هزيمتها في المباراة النهائية أمام المصنفة الأولى عالميا البولونية إيغا شيانتيك بواقع مجموعتين دون رد تفاصيلهما (6/2 و6/7).
وبتألقها في بطولة «أمريكا المفتوحة» نجحت أيقونة التنس العربي والإفريقي، في استعادة وصافة التصنيف العالمي الذي ستصدره رابطة تنس المحترفات الاثنين.
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