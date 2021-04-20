رغم تلقيها جرعة أولى من اللقاح: ريم محجوب تُعلن إصابتها بكوفيد-19

أعلنت رئيسة المكتب السياسي لحزب آفاق تونس ريم محجوب في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك مساء الاثنين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، رغم تلقيها الجرعة الأولى من اللقاح المضاد الفيروس التاجي.

وأوضحت محجوب بأنها تلقّت يوم 25 مارس أول جرعة من اللقاح، لكنها شعرت يوم 15 أفريل بصداع تواصل يومين ثم اصبت بزكام و تعب خفيف، فتوجهت يوم أمس 19 أفريل لإجراء تحليل أثبت إصابتها بفيروس كورونا.

ودعت القيادية بالحزب التونسيين إلى الحفاظ على أرواحهم وحماية أقاربهم بالوقاية مع التسجيل والتلقيح.

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